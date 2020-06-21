美國本土頁岩油7月產量續創2年新低，加上沙烏地阿拉伯7月減少供應亞洲合約貨油等因素影響，國際原油價格續揚墊高，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調漲0.3元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.7元、95無鉛汽油每公升23.2元、98無鉛汽油每公升25.2元、超級柴油每公升19.1元。

此外，台塑化22日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升21.7元、95無鉛汽油每公升23.1元、98無鉛汽油每公升25.2元、超級柴油每公升18.9元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶40.33美元上漲至40.76美元，臺幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算漲幅為0.66％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元。經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.5元及0.6元皆由中油吸收。

石油輸出國組織（OPEC）部長級監督委員會（JMMC）再次強調恪守減產承諾重要性，並要求未達減產目標的國家採取措施，彌補上月減產配額，紐約商業交易所（NYMEX）7月西德州中級原油（WTI）期貨6月18日收盤上漲2.3％，為每桶38.84美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）8月布蘭特原油期貨也攀揚2％，成為每桶41.51美元。

OPEC及盟國（OPEC+）6月初達成協議，將每日減產970萬桶原油的協議延長至7月，並每月召開JMMC會議，監督各成員國執行減產的情形。據JMMC會後發表新聞稿稱，5月OPEC+減產達成率為87％，所有未達減產的成員國，必須在7月至9月彌補先前的減產幅度缺口。

(工商 )