台籍、陸籍貨船昨深夜在馬祖東引海域併靠，正在交接走私貨品時，遭海巡署登檢緝獲，4名大陸籍船員被帶回訊問，但台籍貨船上的人卻逃逸不知所蹤，目前該署正約談船東、貨主等到案說明，朝違反《兩岸人民關係條例》、《海關緝私條例》、《懲治走私條例》擴大偵辦。

海巡署馬祖海巡隊昨夜接獲第十一巡防區指揮部通報，指有大陸籍漁船進入東引海域，該署立即派遣船艇前往查處，果然發現有艘大陸籍的無名貨船，正和已下錨的台籍貨船「福興號」併靠，正在交接1批走私品。

查緝人員登船檢查時，福興號船上竟不見人，疑已逃亡，但大陸籍貨船上仍有4名船員，以及台製的奶粉、化妝品、保健品食品等貨物。大陸籍船員接受偵訊時僅表示，是受託來將貨品運回對岸，但不知詳情，而台籍的福興號雖船員逃亡，海巡隊仍不放棄，將傳訊船東、貨主到案說明，釐清走私案情，並循線將違法者送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)