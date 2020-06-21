台灣日環食在今天下午2點44分登場，台北雖然看不到日環食，但也可看到特別的日偏食。台北天文館日偏食直播吸引超過3500名網友線上觀看，一同欣賞難得一見的奇景。而台北市長柯文哲今日則到嘉義觀賞日環食奇景。

台北雖見不到日環食奇景，仍可欣賞日偏食。未料，台北市長柯文哲今天率領市政團隊到嘉義市展開一連串的交流活動，並在嘉義市參與年度天文盛事日環食的觀測。至於是否與嘉縣邀請的宣傳大使陳時中較勁，柯則撇清表示，行程1個月前就敲定了。

(中時電子報)