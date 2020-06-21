柯市長去嘉義看日環食...台北也可看日偏食 15:232020/06/21 中時電子報 謝雅柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北民眾可欣賞到特別的日偏食。(中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣日環食在今天下午2點44分登場，台北雖然看不到日環食，但也可看到特別的日偏食。台北天文館日偏食直播吸引超過3500名網友線上觀看，一同欣賞難得一見的奇景。而台北市長柯文哲今日則到嘉義觀賞日環食奇景。 台北雖見不到日環食奇景，仍可欣賞日偏食。未料，台北市長柯文哲今天率領市政團隊到嘉義市展開一連串的交流活動，並在嘉義市參與年度天文盛事日環食的觀測。至於是否與嘉縣邀請的宣傳大使陳時中較勁，柯則撇清表示，行程1個月前就敲定了。 (中時電子報) #日環食 #日偏食 #台北 #柯文哲 #嘉義市 #宣傳大使 #陳時中 #市政團隊 #台北市長 #交流 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄爛路再現？一照片曝光 網驚喊7字！ - 政治 罷黃捷最新連署數出爐 鳳山清捷隊爆真相！ - 政治 黃捷嗆罷免沒那麼容易 鳳山在地人爆真實狀況 - 政治 「韓粉宋慧喬」領表參選高雄市長！網看唯一政見驚喊... - 政治 陳其邁粉絲見面會 網看人潮大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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