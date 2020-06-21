員警看到草皮上放置1個黑色大背包廖姓男子在公園內岸邊掙扎，不斷掙扎著想要爬上岸，雙手手腕疑似自殘，不斷在流血，岸邊留有沾滿鮮血的手機。（台中市第二分局提供／張妍溱台中傳真） 刪除

天熱跳湖玩水？竟成搶救生命大作戰！台中市第二分局公園派出所接獲民眾報案，「公園內有名男子在湖中玩水」，員警發現30歲廖姓男子在岸邊掙扎，員警見狀將他拉上岸後，卻發現其手腕上有刀割痕跡，鮮血直流，趕緊送醫救護，救回寶貴性命，事後廖表示，瀕臨溺水的感覺太可怕，以後會珍惜生命。

警方指出，報案人指稱「公園內有名男子在湖中玩水」，在救人的同時，看到草皮上放置1個黑色大背包及沾染血跡的手機，驚見廖男雙手攀附在岸邊，下半身則陷在水中，不斷掙扎著想要爬上岸，雙手手腕卻不斷在流血，直呼：「救我！」。

員警順利將廖男救上岸，廖卻陷入昏迷但生命跡象穩定，趕緊通報救護人員到場協助送醫，將廖男從鬼門關前救回。家屬到派出所告訴警方，有接到廖男意圖輕生的電話後，急著到處找人，遍尋不著。

警方呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」；自殺防治諮詢安心專線：0800–788995或110電話報案向警察報案請求協助。

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(中時 )