大陸國家郵政局監測數據顯示，6月1日至18日的全大陸快遞業務量完成46.78億件，年增率為48.66％，有效助推消費復甦。根據介紹今年的大陸「618」購物節期間，線上線下共同參與，為消費市場加速復甦注入強大動力。包含天貓、京東、蘇寧和拼多多等電商平台交易都紛紛創下新紀錄，快遞業發展動能也進一步釋放，反映出大陸消費市場的巨大潛力。

據中新經緯報導，進入6月以來，大陸快遞日均業務量接近2.6億件，中國郵政、順豐、中通、申通等企業增加和調配人力、車輛及航空運力等資源；圓通、韻達、百世、德邦等企業也對分撥場地進行排查及設備升級維護，通過全自動化流水線提高快件分揀時效，優化中心運作能力。

此外，快遞企業還在「618」購物節期間加速推進「快遞進村」，助力農產品上行和工業品下鄉雙向流通；中通、韻達等企業也借力直播平台，助力農產品銷售，而京東物流持續發力「千縣萬鎮24小時達」。

(旺報 )