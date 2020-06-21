「醫學是科學與藝術的結合」，以此為信念的台北榮民總醫院院長張德明，行醫超過40年，對他來說，醫學是科學與藝術的結合，共通點就是對日常生活的細心觀察，也是他和病人能保持如朋友般關係的祕訣。不過，看似權威的他，私下其實是寶可夢迷，3年來為了抓寶行走超過4500公里，他還從中體悟出不少人生道理。

本身是風濕免疫科醫師的台北榮民總醫院長張德明，今天舉辦「醫中有情」新書發表記者會，以103篇行醫筆記記錄從醫近40年的點滴與心情。

張德明在書中自述，醫學是藝術和科學的結合，科學和藝術有一個共通點，即是對日常生活的細心觀察，以一顆敏感的心來感受生命的每一個律動，這是他和病人保持和朋友般的秘訣，因此私下的他，也常常喜歡在熱鬧的地方觀察「人」。

身為掌握醫院大權的院長，張德明卻和一般人一樣，相當熱衷抓寶可夢，書中記錄他自2016年8月寶可夢首度開放台灣玩家下載開始，張德明也成了滿街低頭疾行、緊盯手機並撥滑螢幕的玩家。

最初的那一個半月，他每天除了看電子公文、門診電腦，回家看完書以後繼續激戰寶可夢，但也「遺憾」只和皮卡丘有一面之緣，以及怎樣都抓不到的妙蛙花。

正當感嘆世事難掌控，想放棄之際，寶可夢的新功能再次勾起張德明的熱情。他回憶，直到某次颱風天，在醫院苦苦留守時，竟讓他遇到妙蛙花，笑稱寶可夢「在我單調的生活中注入活水。」

想不到，張德明一沉迷於寶可夢就是好幾個年頭，多次要兒子替他解除安裝，最後都以破功告終，自述曾花三天抓了88隻神奇寶貝慶祝父親節，前一個半月造訪過3253次寶可夢補給站，2019年他已達到最高等級40級，捕獲508種、4萬2779隻寶可夢，走了4538.98公里，幾乎可徒步環島4圈。

張德明說，這些年的抓寶經歷讓他體認到，每當想追尋的總是高掛天邊，但只要放寬心，卻又能無心插柳柳成蔭，並勉勵玩家若能從遊戲中了解自己也能認真、也會執著，並將這份執著轉移到課業工作上，不斷自我增能進化，培養好奇心、打獵尋捕的能力，必能有所領悟和突破。

(中時 )