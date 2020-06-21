景文科技大學今（21日）在學校大禮堂為1600名畢業生舉辦3場以「瑰麗光彩」為主題的畢業典禮，今年因應疫情，改為縮減為1小時，配合防疫新生活運動，量測體溫、實名制並全程配戴口罩。

景文科技大學校長洪久賢致詞時嘉勉畢業生，在學習歷程中，各領域國內外專業競賽大放異彩的表現，尤其參賽同學的勤奮練習，不論在團體或個人賽，積極展現特色、發揮創意，力拼榮譽的傑出優異表現，在在證明景文的學生各個身懷技能，且吃苦耐勞，集榮譽心及責任心於一身；也以「六自箴言」自律方能管理、自主精進學習、自愛獲得尊重、自覺領悟浩瀚、自在超脫凡俗及自足反璞歸真，祝福同學們，將來在社會上踫到任何疑惑，別忘了追根究底，要誠實面對自己；遇到不如意的艱境難事，絕不輕言放棄，要堅定相信自己；接受被交付的任務時，務必負責盡職，提煉自己、挑戰自己！

值得一提，餐飲管理系畢業生沈方惠，雖本身肢體障礙，然在就讀期間戮力鑽研西餐烹飪，且專心練習，並參加第16屆全國身心障礙者技能競賽暨第10屆國際展能節職業技能競賽暨國手選拔賽，奪得「西餐烹飪」職類第一名；另脫穎而出，榮獲國手資格，將代表台灣到俄羅斯莫斯科參加國際大賽。

手部天生缺陷並沒有讓她放棄自己，天性積極樂觀的她，秉持「沒有做不到的事，只有要不要做」信念，不斷自我挑戰。由於沈生很早出社會工作，感謝一路上啟蒙她、開導她、陪伴她的老師、朋友、及支持她的家人，也謝謝學校用心的栽培，才能成就今天的她。

(中時 )