新竹市立幼兒園為新竹市面積最大的幼兒園，但校舍老舊已不符合土地使用項目，數十年來無法整建，目前市府已完成土地使用項目變更，百年幼兒園將在2024年重生，屆時樓地板面積達4140平方公尺，類似小學規模，並可增收122名幼兒，總計招收340名幼兒。

新竹市立幼兒園在1923年日據時期於舊城區內創園，至今已近百年，園區仍保留檜木屋架教室、新竹在地藝術家李澤藩畫作，更擁有數棵珍貴老樹。不過新竹市立幼兒園建築物老舊、漏水嚴重，但部分土地位於道路用地及停車場用地上，不符合土地使用項目，遲遲無法重新修建。

除此之外，附近居民期盼能拆校還路，市府經過招開多次居民說明會及溝通後，計畫將幼兒園世界街側退縮6公尺，並銜接江山街20巷處設置迴車道，提供南北向交通，同時保留幼兒園完整面積。

由於此項重建計畫為市府向國教署申請部分經費，建物樓地板面積規畫4140平方公尺，預計在2024年完建後招生。目前市幼學生共218人，在重建工程期間將借用福林非營利幼兒園教師研習空間教學，市幼完工後可增收122名幼兒，總計招收340名。

竹市平均每年有近5000名孩子出生，出生率排名前5，連帶幼兒園需求也大增，市長林智堅表示，市立新竹幼兒園改建後能再增招生名額，市幼都市計畫變更已完成，並爭取到中央補助1.23億餘元經費，市府也已上網公開招標，讓市立幼兒園原地重建。

(中時 )