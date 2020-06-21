端午連假將至，竹市荔枝節已正式開跑，市府今年與6家觀光果園合作促銷，園內除體驗採果樂，還能現場荔枝吃到飽，不少果園更是許多遊客來新竹時的隱藏版景點。市長林智堅則前往風谷荔枝觀光果園摘荔枝，遇到來自台北、竹縣等各地遊客，共同大啖口感特殊、酸甜又Q彈的新竹荔枝。

由市農會輔導的就有6處荔枝觀光果園，主要有黑葉、糯米、桂味3種。由於今年氣候穩定、暴雨較少，市府與市農會邀請專家協助減少蟲害，因此今年的荔枝產量較去年激增兩成且品質佳，口感鮮甜及果肉厚實為最大特點，總種植面積約15公頃，初估約有1200株，產量約5萬斤。

產發處表示，竹市以黑葉荔枝為大宗，產期在玉荷苞之後，果肉結實、甜中帶點微酸。糯米荔枝與黑葉約同時上市，肉質潤滑且甜外，還有一種像糯米的感覺。桂味荔枝生長季約在荔枝產季末期，果味帶點桂花味，是新竹市獨具風味的農產品。

市長林智堅表示，全台最北、產季最晚的荔枝就在新竹香山，由於醞釀時間長，造就特殊口感，讓新竹荔枝滋味酸甜且Q彈帶勁，他也大推在炎夏來一串冰鎮荔枝，絕對過癮。

荔枝產期短且保存不易，產發處鼓勵民眾把握機會來採果，享受親子同遊田園樂趣。竹市6處荔枝觀光果園已開放採果，促銷優惠活動期間即日起至6月28日，凡入園1人收取100元，除了可以邊採邊吃到飽外，各園限量發送150張入場體驗券，憑券購買摘下的荔枝，享有50元優惠。

(中時 )