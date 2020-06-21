警方提醒慎防靈骨塔詐欺。（警方提供／胡欣男台北傳真）

七旬林姓老婦人多年前曾購買靈骨塔投資，但遲遲沒增值，日前她接到詐騙集團佯裝的業務電話，指有財團要大批收購靈骨塔，慫恿她增購靈骨塔，再整批高價賣給財團獲利。老婦因此遭詐騙48萬，欲哭無淚。

警政署165反詐騙專線統計指出，新北市林姓老婦多年前以新台幣16萬元，購買2個靈骨塔位作為投資，苦等不到增值空間。近期她接到自稱開發公司業務來電，表示係從靈骨塔告示得知老婦有塔位要賣，並謂可協助尋找買家，對方向老婦表示有財團打算以一個塔位15萬元高價買進，但一次要購買20個塔位。

老婦認為有套利的機會，便先交付48萬元委託陳姓業務小姐代買6個塔位，欲再買12個塔位以湊足20個塔位，其餘不足的96萬元老婦人則前往銀行貸款，所幸銀行員起疑，通知其兒子到場關心，才發現對方交付偽造的訂單，老婦欲要求對方到場解釋，但遭其斷絕聯絡避不見面，始驚覺遭詐騙，總共損失48萬元。

刑事局預防科表示，詐騙集團宣稱「塔位永久使用權狀為有價證劵」，可作投資標的，但所謂的「有價證劵」，卻只是不肖業者及詐騙集團自己列印的無效廢紙，連編號都是偽造的。

(中時 )