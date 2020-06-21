全球面臨人才荒，為留住在台灣接受完整技職教育訓練的各國青年，蔡英文總統今天表示，政府正推動「新經濟移民法」，希望在立院通過後，可以讓想留在台灣工作的年輕人，能有機會留下來，「我們也願提供跟在地人一樣的協助」。

蔡英文總統今天出席與高中生面對面論壇，莊敬高職來自緬甸的留學生詢問，他們遠渡重洋來到台灣接受完整的「3+4」技職教育，未來在完成學業後，如果想留在台灣工作，是否有希望申請永久居留證？如果想留在台灣創業，是否也能像台灣人民一般，可以申請創業基金貸款和接受輔導？

蔡英文先是稱讚這些留學生很勇敢，可以跨越語言和文化障礙來台學習，她說，台灣技職教育很不錯，但近來台灣也面臨少子化問題，希望教育資源能充份利用，也希望台灣能成為區域人才養成中心，利用現有技職教育能量讓世界很多年輕人能來台學習。

她說，台灣在技職教育方面，不僅有實作面，也有企業在後面作後盾，這些來台學習的各國留學生，如果希望在3＋4職業教育（高職3 年加四技4年）之後，可以在台灣的企業任職，我們有「新經濟移民法」，希望在立院通過後，可以讓年輕人有機會留下來在這裡工作。

她說，讓這些人留在台灣工作，可以讓台灣發展更好，也能讓台灣和各國連結更強，只要有需要，我們會提供給你們跟在地人一樣的協助。

針對相同的問題，台北市美國商會日前發布「2020台灣白皮書」時，也提醒台灣，當世界經濟不振，非常仰賴國際貿易的台灣經濟，勢必一起受累，建議台灣政府應儘速完成「新經濟移民法」審議，善用已居住在台灣的外籍人才。

(中時 )