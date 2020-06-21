COMEBUY基隆西定店，食用冰塊生菌數複檢未過遭開罰。（基隆衛生局提供／許家寧基隆傳真）

連日高溫，基隆市衛生局日前抽驗34處連鎖飲料、超商的飲冰品，檢出位於基隆西定路的COMEBUY飲料店內食用冰塊生菌數超標71倍，且複檢後仍超出標準近1倍，將依違反「食品安全衛生管理法」，裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局為保障消費者食用冰品、冷飲的衛生安全，今夏陸續抽驗轄內34處連鎖餐飲店、連鎖飲料店、便利商店商品，檢驗食品生菌數、大腸桿菌群數值，包括21件食用冰塊衛生標準、2件咖啡、以及檢驗11件珍珠、果醬等餡料的防腐劑、著色劑、甜味劑使用。

衛生局指出，第一波夏季飲冰品抽驗結果，僅有一家不合格，該連鎖飲料店西定店的食用冰塊在4月時檢出生菌數達7100CFU／（每毫升樣品中含有的細菌菌落總數）與規定標準100CFU／mL以下不符，經5月份複檢，生菌數仍檢出180 CFU／Ml，超過標準近一倍，將依規定開罰。

衛生局長吳澤誠表示，生菌數值若超標，雖不致影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不佳，可能在製作過程中之食材、器具、包裝遭受污染或工作人員的個人衛生疏忽所造成，且常溫保存更是助長微生物繁殖的最佳環境。

吳澤誠表示，若初檢不符規定，會責令業者限期改善，複檢再不過關，依食品安全衛生管理法第48條，可處3萬到300萬元罰鍰，也呼籲民眾在選購飲冰品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商製售之食品，購買後妥善保存並儘早食用完畢。

另外基隆市38所市立高中、國中小109年度學校午餐抽驗結果，全數合格。

(中時 )