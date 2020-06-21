美國知名娛樂重鎮賭城歷經兩個多月的封鎖停業後，6月初終於迎來解封，業者與政府當局在慶祝重啟經濟的同時，如何落實防疫也面臨重大考驗。

■Vegas, baby! Casinos reopen after long coronavirus closure.

拉斯維加斯和整個內華達州的賭場於6月4日重新開放，這是自3月為防止新冠病毒傳播關閉之後首度開張，但賭客卻沒多少人戴口罩。

賭城大道上一個影片跑馬燈歡呼的寫道，「來，大家一邊洗手，一邊說『維加斯寶貝！』 20次。」

拉斯維加斯市區和郊區的賭場飯店是第一批在午夜之後開放的業者。在弗里蒙特街上的菲茨傑拉德拉斯維加斯賭場飯店（THE D Casino Hotel）外已有幾十個人在門外排隊，等著量體溫。店內一名身穿內衣戴醫療口罩的調酒師進行熱舞表演，賭場很快就擠滿了找樂子的遊客與賭客。

而賭城大道一帶的業者則是晚了幾個小時才重新開張，主因是半夜時街頭仍有數起因佛洛伊德之死引發的示威活動，其中一些活動還演變成暴力衝突。

本身是賭博愛好者、作家兼部落客的傑夫．黃（Jeff Hwang）也從午夜展開賭城之旅，尋訪每個重從開張的賭場。

傑夫總結表示，大約十幾個賭場的員工都有戴口罩，但顧客並不多。知名金銀島賭場在當天上午9點悄悄營運，賭場內已暫時撤走許多座位，用意是限制入內的賭客人數。大門並沒看到接待人員，也沒有進行測量體溫。

未強制要求顧客戴口罩

該州賭博監管機構引用疾病預防控制中心的指南，要求飯店必須為房客進行測量體溫，但不包括賭場顧客。賭場員工須戴口罩，顧客則僅建議戴上。

家住辛辛那提在公用事業上班的吉哈特（Mike Gebhardt）在解封一大早就與姐姐和姐姐的未婚夫搭機飛往拉斯維加斯。他期待可以好好放鬆一下，最想玩的賭博是21點。

吉哈特說：「我知道這一趟賭城之旅會有所不同，但沒辦法現在的情況就是這樣。」

內華達州政府與賭場業者也都期待賭場的解封，賭場飯店於3月17日關閉。到4月，該州失業率暴增到28.2％，即使在大蕭條期間，也未見此一慘況，賭場的營收幾乎掛蛋。

在解封同時，政府當局仍呼籲業者與民眾遵守防疫規定，包括勤洗手與保持1.8公尺的社交距離，以防止新冠肺炎病例激增。根據該州衛生官員指出，截至解封當天，內華達州共有9千多例新冠肺炎確診病例，429人死亡。

復甦恐需好幾年時間

但賭城要從衰退中復甦恐需要好幾年的時間，疫情未爆發前，賭城每月營收超過10億美元，內華達州的失業率來到歷史最低的3.6％。

不過，專家警告，對於主管機關來說，解封後才是真正考驗的開始，賭場由於密閉空間人口高度密集，就宛如陸地上的超級郵輪，如何落實防疫將是一大挑戰。

內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）表示，他相信該州已採取一切可能的預防措施，以確保賭場飯店既可以重新營運，同時還兼顧公眾健康。荷官與賭客間將會由玻璃隔開，每次擲骰子後都會消毒，雖未要求顧客必需戴口罩，但都會強制量體溫。

西索拉克指出：「我認為應找不到比拉斯維加斯更安全的地方。」但是他補充說，正密切追蹤該州的感染人數變化，一旦苗頭不對，就會撤回解封。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)