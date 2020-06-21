新北市長侯友宜也恭喜創意組農友蔡政添，以葫蘆形狀的南瓜奪冠。（賴彥竹攝）

新北市長侯友宜參觀創意組作品，看到獲得優勝李秀禎的作品，將南瓜化身為人們佩戴口罩的防疫日常，特別感同深受。（賴彥竹攝）

創意組作品與防疫生活相關，有獲得季軍的蔡正忠，將南瓜改造為大同電鍋。（賴彥竹攝）

頒獎典禮現場也展示動輒百斤的重量組大南瓜。（賴彥竹攝）

新北市淡水區農會21日在淡水金色水岸舉辦「全國大南瓜比賽」頒獎典禮，最受人矚目的「重量組」冠軍，由農友林建訓種出重達686台斤、3個成年人環抱的大南瓜奪下，新北市長侯友宜出席頒發9萬元獎金，也恭喜林建訓3連霸，活動現場也展示其他動輒百斤的大南瓜，以及創意南瓜作品。

侯友宜說，很開心淡水在地農友林建訓3連莊，將冠軍留在新北，也希望大家多多支持淡水南瓜，今年產量達220萬公斤，栗子南瓜甜度更達15度，且質、量都很好，不但富含膳食纖維又低糖、低熱量，適合減重、糖尿病、心肌梗塞的患者食用，是最好的健康食品。

南瓜重量王林建訓大方分享種植祕訣，他說，在南瓜果實生長期，須施予鉀肥，但日前大雨、高溫曝曬，使得上看900斤有望破亞洲最重紀錄的南瓜爆裂，遺憾無緣參賽，期望民眾觀賞大南瓜之餘，也能愛護農友半年以上細心照料的南瓜。

頒獎典禮現場，除了展示動輒百斤的重量組大南瓜，也有激發想像力的創意南瓜作品，創意組由農友蔡政添以葫蘆形狀的南瓜獲得冠軍，作品也有許多與防疫主題相關的作品，像是獲得季軍的蔡正忠，將南瓜改造為大同電鍋，優勝的李秀禎、高國元，不約而同將南瓜化身為人們佩戴口罩的防疫日常。

淡水區農會總幹事高忠說，在農業局輔導下舉辦大南瓜比賽，農會也積極推廣在地南瓜，研發各種創意料理，像是南瓜燕麥濃湯，富含膳食纖維，美味又健康，農會也配合美味農業得來速政策，民眾只要上網搜尋淡水農會超市粉絲團，即能線上訂購南瓜相關商品。

(中時 )