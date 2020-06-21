電動車大廠必翔公司董事長蔣清明因涉炒股，去年一審被重判13年，但必翔子公司揚明實業2016年9月以「預付款」名義，多次匯錢給大陸的天一智能電池公司，天一智能又以「往來款」或「還款」名義，將錢還給必翔大陸總管理處副總戴佳瑀，疑涉非常規交易，戴事後人在國外遭通緝，但戴今早突然返台。航警局隨將他逮捕並通知台北地檢署。由於戴返台後須進行14天隔離檢疫，台北地檢署因此透過視訊訊問後，裁定200萬元交保，限制出境、出海、住居。

檢方調查，必翔公司2004年，因銷售獨家代理權糾紛被英國法院判決敗訴，英國DHL公司在台聲請強制執行數億元。蔣自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款。

但蔣擔心股價下跌，遭銀行提徵擔保品、追繳，並伺機出脫持股獲利，與彭建忠3人，以相對成交、連續買賣的沖洗式炒股手法，製造必翔交易活絡假象，並拉抬股價，自2014年5月2日起至2016年12月31日，必翔股價由每股30.55 元炒高至62.7元，漲幅達105.24％。

另蔣以「Networth Global Service」公司名義，在新加坡利國皇家銀行，開戶配合在台炒作必翔股價，總計蔣已實現獲利2.5億，另擬制性獲利5.7億，總計犯罪所得8.2億元。另3炒手的犯罪所得總計高達1億3000多萬元。

台北地院認為，蔣清明及炒手的不法獲利高達9.5億，蔣還辯稱她只是護盤，將炒股責任推給炒手，甚至無視法院命令，在休息時間接觸騷擾證人，認為蔣毫無悔意，去年重判蔣13年，併科罰金3億元。案件上訴二審中。

但檢調發現，必翔子公司揚明實業2016年曾借款給中國寧波的天一智能電池公司，而後者則「還款」給必翔大陸管理處副總戴佳瑀，這三方資金往來在2016年九月特別頻繁；對照證交所2017年曾抓包必翔隱匿揚明借款給天一，金額高達7.49億元，必翔相關資金流向究竟為何，疑點重重。但戴不在台灣遭北檢通緝。

(中時 )