新冠肺炎疫情漸緩和，民眾關切台灣邊境是否要開放？衛福部長陳時中21日到南投埔里訪視長照措施時表示，台灣疫情平穩趨緩，但國際的疫情還是很嚴峻，全球仍看不到趨緩的情況，台灣的邊境管制也特別重要，對於未來國外地區開放入境要如何管理，為防範萬一有漏網之魚，非常嚴格進行邊境管制，還要看各地的特性，單獨島國、區域，納入解封開放的可能性較高。

陳時中今天到南投埔里訪視長照等業務，對台灣境外是否解封日近？他表示，全球的疫情沒有趨緩，而且生活上3、40度的高溫，對新冠肺炎病毒是無效，雖然是夏天，但病毒要在5、60度以上高溫才會被消滅。

陳時中強調，在各位鄉親努力下，台灣防疫有成效，但從我們的位置來評論全球，看不到趨緩的情況，邊境管制也特別的重要，未來國外地區的開放入境該怎麼管理？他說，短時間內，台灣不會開放國外城市或是區域往來，還要看各地的特性，現階段不考慮對國外區域、城市解封，會依地方型態與情勢進一步考慮。

陳時中舉例，如單獨島國、區域可以納入解封開放的可能性，在目前來評估可能性較高，台灣本身還沒有大量的解封，所有的防疫，主要是在做邊境開放準備，希望說萬一有漏網之魚，因為有非常嚴格的邊境管制，萬一有漏網之魚，也不至於在台灣形成大量的社區傳播，小規模的就能夠被控制住。

他強調，目前國際上疫情還是相當的嚴峻，但是台灣因為有邊境管制的關係，所以目前算是平穩的一個狀態，但是未來可能會逐步來開放邊境管制，也要一步一步來。

陳時中表示，這兩天全球疫情大概都以17萬人，每一天確診的人數，死亡人數高達6000多人，國際疫情仍然非常嚴峻，台灣在各位鄉親大家的努力之下，我們是維持平穩。

今天陳時中南投行馬不停蹄，上午到埔里時 還體驗親手包粽子，很多民眾聽到「阿中部長」來南投，吸引很多粉絲。

對全球的疫情，陳時中認為，台灣防疫有成，相對安全，而且解封之後，民眾出遊的人潮明顯上升，但提醒民眾出遊要戴口罩，保持安全社交距離。

(中時 )