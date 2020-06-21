霞海城隍爺渡台今年滿200周年，台北霞海城隍廟21日在淡水河舉辦除煞祈福活動，為即將到來的端午節龍舟賽事暖身。每3年舉辦1次的城隍爺遶境，因今年適逢新冠肺炎疫情而取消，不過廟方仍以演唱會方式替代，並於7月3日（農曆5月13日）在永樂廣場舉辦。
隨著8日疫情解封，台北霞海城隍廟的祈福隊伍，21日從城隍廟浩浩蕩蕩出發，前往大稻埕碼頭淡水河畔，並登上民間業者提供使用的遊艇，進行祈福除煞儀式。
台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰表示，往年都會請到神明與陣頭出來，但此次因疫情緣故，所以只有用香火做代表，但熱鬧不減，25日端午龍舟賽仍會在大佳河濱公園基隆河段舉辦，此次特別與「迪化207博物館」攜手建立大稻埕的在地龍舟隊，精采可期。
吳孟寰說，城隍爺從日據時代就開始除煞，台北霞海城隍廟自清朝起至今，就有百年的遶境活動歷史，但後來改成每3年辦1次，今年因疫情緣故取消舉辦，不過已將繞境經費捐出來做防疫包，並改在永樂廣場辦演唱會替代。
迪化207博物館長華安綺則表示，感謝台北霞海城隍廟提供機會，協助成立龍舟隊，並安排專業的教練訓練，隊員中從25歲到74歲都有，希望大家一起來參與運動，並關心淡水河發展，更拉近台北人與河的距離。
(中時 )
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