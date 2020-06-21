民眾黨立委賴香伶照 (吳家豪攝)

時力立委邱顯智、民眾黨立委賴香伶最近分別於臉書發文，針對執政黨所提健保部分自行負擔醫材新制及監察院人事案提出看法。邱顯智表示，黃健庭過去涉入弊案，不懂為何會提名此人擔任監察院副院長。賴香伶更直接說，這次民進黨提出的考監名單，有如過去國民黨的分贓模式，民眾黨絕對投不下去。

邱顯智指出，日前衛福部提出醫材新制，打算設置價格天花板，但有點常識的都知道，結果將造成多數醫材退出台灣市場，剩下的變成寡占，隨時都可以漲價向費用上限靠攏，執政黨該踩剎車就快點踩。

邱顯智也表示，不明白為什麼負責監察、彈劾、糾舉公務員的監察院，會提名一個涉入回扣弊案，纏訟至今的爭議人物。現在提名黃健庭當監察院副院長，是為了養老、酬庸，加上解裂敵對政黨嗎？監察院要不要直接廢除算了？

賴香伶說，有關醫材議題，重點應該是醫材價格透明化制度，除此外政府不該管太多，讓民眾自己有選擇權。而且設限也會將優質的醫、藥材逐步退出台灣市場，健保署最該做的事情是將市場透明化，減少糾紛爭議。

賴香伶表示，過去藍綠執政下，監察院人事淪為政治分贓，甚至是政黨打手，大家都在期盼改革，2016年民進黨還將廢除考監兩院列為選舉政見，但如今卻提名陳菊、黃健庭擔任監察院正副院長，引發各界譁然。如果蔡英文總統提不出適合的名單不如先暫緩，未來透過修憲廢除考監兩院，落實三權分立。

(中時 )