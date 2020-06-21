台中捷運綠線將於年底通車，而台中首座與土地開發聯合共構的車站「文華高中站」，規畫為地上28層、地下6層的捷運共構住宅，目前已完成外觀結構建築，交通局表示，預計7月舉行上梁儀式，之後陸續施作外牆適材與景觀工程，年底將與捷運通車同步完成。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線文華高中站是由市府與地主世義貿易、冠德建設協力土開共構，於2012年申請優先開發，2017年7月動工興建，今年6月完成整體大樓結構體，宛如捷運綠線樹海中最高的一棵大樹、終於盛開的花朵。

交通局指出，文華高中站高達28層，從最頂樓放眼望去，可見到大肚山巒起伏的線條、台中市各種造型的商辦及住宅，其左擁捷運綠線、右抱水湳經貿園區的中央公園；同棟建物內有共用出入口，1、2樓為店舖，3樓規畫套房，5至28樓則為一般住宅，是「共好經濟」典範。

交通局強調，捷運綠線串連台中南北，而文華高中站位於捷運綠線全線中間，更與規畫中的藍線距離只有咫尺之遠，便利性十足，預計年底完工後將可帶動周邊發展，創造「捷運宅」的新便捷生活。

(中時 )