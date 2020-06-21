網美造訪梨園擺出優美姿勢，怎麼拍都好看。（陳淑娥攝）

網美造訪梨園擺出優美姿勢，怎麼拍都好看。（陳淑娥攝）

網美拿著冰淇淋杯，滿載著心願要拋到許願樹。（陳淑娥攝）

梨果季野餐日登場，歡迎大家上山同樂。（陳淑娥攝）

台中市東勢「梨之鄉休閒農業區」滿山的梨子，21日吸引許多網美遠道而來在梨樹下拍美照及野餐，其中「冰淇淋許願樹」尤為吸睛，五顏六色冰淇淋杯高掛樹上，滿載著每個人心願，在迎風搖曳下顯得超夢幻，即日起至8月2日止，歡迎民眾每個假日上山與梨同框。

東勢區農會主辦的「梨果季主題農業遊程活動」，首次開放梨之鄉休閒農業區的梨子園，讓全台知名網紅佈置夢幻野餐場景，以他們的審美觀點，示範如何打造梨樹下絕美的打卡熱點。

主辦單位指出，「梨果季野餐日」即日起登場，每個假日開放給民眾遊園，除了拍照打卡外，也能開心在梨園野餐，活動至 8月2日止。而全區內見證許多愛情及故事的老樹，也化身為「冰淇淋許願樹」，掛滿冰淇淋杯，滿載每個人的心願等待實現。

主辦單位表示，詳情請洽臉書粉絲專業「2020東勢區農會梨果季–絕美梨子樹下野餐」或撥打活動專線0965-608828詢問相關活動相關資訊。歡迎大家走訪梨園拍照打卡，人人都可以拍成網紅。

(中時 )