大陸國家衛健委21日公布數據顯示，6月20日0～24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例26例，其中境外輸入病例1例（在福建），本土病例25例（北京22例，河北3例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。

當日新增治愈出院病例3例，解除醫學觀察的密切接觸者397人，重症病例與前一日相比增加2例。

境外輸入現有確診病例82例（其中重症病例1例），無現有疑似病例。累計確診病例1,869例，累計治愈出院病例1,787例，無死亡病例。

截至6月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例331例（其中重症病例15例），累計治愈出院病例78,413例，累計死亡病例4,634例，累計報告確診病例83,378例，現有疑似病例13例。累計追?到密切接觸者756,965人，尚在醫學觀察的密切接觸者6,339人。

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