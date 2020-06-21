把台中市優質農特產品賣出去！台中市政府與裕毛屋凱福登生鮮超市合作，上架大里冷鏈荔枝、東勢水梨、外埔紅龍果等境內15家農漁協會主打商品。21日在裕毛屋公益店舉行上市發表會，市長盧秀燕上陣行銷，介紹各區農會生鮮及農產加工品，呼籲消費者踴躍選購。

盧秀燕指出，不論是之前當立委或是現在當市長，都必須要去買菜，尤其是裕毛屋凱福登生鮮超市，是她最喜歡去採買的地方，新冠肺炎疫情期間，雖然暫停歇業，如今重新開幕，且一開幕即吸引大批人潮搶購，令人開心。

盧秀燕說，因為台中的農特產品，都是高端、精緻，品質好，因此可以進入裕毛屋銷售，並設置「台中市農產專區」，包括，東勢水梨、外埔紅龍果、大坑黃金玉冷筍、大里冷鏈荔枝、龍井優豆賞膠原玉露、冰果棒及胡蘿蔔、有機菇類、安青蔥水餃及麵條、大雅紅薏仁、台中地區農會頭等艙米、清水韭讚麵等。

裕毛屋響應市府政策，公益店開幕期間，「台中市農產專區」所販售的農產品其售價除扣除必需支出的營業稅及刷卡手續費外，該公司利潤完全回饋給農民，無再收取任何費用，協助農民度過疫情難關。

農業局指出，裕毛屋在日本擁有上千家超市，與台中果菜批發市場長期合作，協助辦理農產品從契作集貨至檢驗等外銷日本相關事宜。22日首批由保證責任台灣省青果運銷合作社台中分社生產的荔枝，將出口到日本裕毛屋所屬超市；太平區農會也首推冷凍荔枝試銷日本，讓海外民眾品常台中農產好滋味。

(中時 )