靈鷲山結合福容飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」，雙方首次合作自發性加入守護海岸、福隆造鎮行列。（靈鷲山提供）

靈鷲山結合福容飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」，雙方首次合作自發性加入守護海岸、福隆造鎮行列。（靈鷲山提供）

靈鷲山結合福容飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」，雙方首次合作自發性加入守護海岸、福隆造鎮行列。（靈鷲山提供）

靈鷲山結合福容飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」，雙方首次合作自發性加入守護海岸、福隆造鎮行列。（靈鷲山提供）

靈鷲山結合福容飯店「2020年福隆國際沙雕藝術季」，雙方首次合作自發性加入守護海岸、福隆造鎮行列，短短1小時，35人撿拾垃圾，幫地球減輕了不少負擔。

靈鷲山表示，沙雕是結合雕塑、文化、繪畫、建築、體能與娛樂的藝術創作，符合綠色環保、永續使用的概念，與靈鷲山開山住持心道法師近年持續推動的「愛地球、愛和平」運動精神一致，雙方首次將淨灘、沙雕結合而一，共同維護海灘。

參加靈鷲山淨灘的許媽媽說，這次跟家人、朋友一起淨灘看沙雕，覺得非常有意義，感謝靈鷲山給她機會為地球盡點心力、幫忙回復地球的樣貌，祈願地球得到療癒，充滿無限生機。

心道法師長期在全球推動「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，倡導愛地球從生活做起！淨山、淨水、淨心靈，更是心道法師最重視的環保理念，避免新冠肺炎疫情群聚風險，連月來取消「每月1小時，淨灘愛地球」活動，邀請網友「做好事愛地球」接龍。

心道法師說：「我們都是福隆的主人，也都將是福隆的過客，福隆的好風好水，是子子孫孫的財產，我們要保護它，發揚它，讓它優美、良善、純樸的特質傳承下去。」促成這次雙方合作的靈鷲山上院客堂執事法藏法師說，淨灘，便是心道法師對自然環保的重視與貢獻，更具體實踐靈鷲山倡導「多元共生，相依共存」的理念。

福容飯店副總陳柏宏說，福隆海水浴場佔地較廣，浪較大時往往會將許多沉積、漂流在海面上的垃圾沖上岸，雖然飯店已有定時淨灘，仍不敵垃圾產生的速度。非常感謝靈鷲山師兄師姐的協助，與我們一同守護福隆海灘，讓福隆的黃金沙灘不再蒙上一層灰，回到最漂亮的金黃色，同時也希望能有更多的人能投入淨灘的活動，一起守護台灣的海洋！

自2008年起，福容飯店舉辦第一屆「福隆沙雕藝術季」迄今，今年邁入第13屆，以「巨人的夢遊世界」為主題，邀請13位沙雕師，打造32座大型作品，其中最吸睛的有8公尺高的金字塔、55公尺長的沙雕巨人，還有名為「防疫國家隊」的沙雕作品，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中戴口罩的模樣，維妙維肖，成為必看亮點。

(中時 )