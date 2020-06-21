從高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄挺韓支持者發起公民罷免，而最新被點名的還有時力議員林于凱、民進黨議員康裕成、何權峰，鄭孟洳等4位，且都是高雄三民區的議員，該區連署站表示，目前4人都各已累積2千份以上連署。而目前被罷免的包括時力議員黃捷、民進黨議員陳致中、王浩宇。

本報今電訪「罷免黃捷連署站」負責人，他說目前罷免理由書為求慎重仍在撰寫、修改中，且「領銜人是非常、非常單純的一位家庭主婦」。而目前連署書蒐集已經突破2萬1千多份，總部最快下周二前就會將罷免理由書、領銜人清冊一起將送交高雄市選委會，向中選會進行正式提案。據了解，提案後第二階段還要再拚40天衝3萬3千份。

而罷免前鎮小港的陳致中連署點，也由先前的新生路首站，擴展為7個，分別為前鎮3個、小港4個，「鎮港清中隊」楊姓發起人表示，目前連署書突破1400份。而第一階段罷免連署需要1%近3千份、第2階段要10%的2萬8千多份。

而三民區的罷免活動，則一口氣罷了4位議員，罷免站點位置就在明誠二路上，受訪的三民區民眾表示，「三民區從來都沒有什麼建設，她想罷免康裕成，因為講話不實在啊」。

罷免高雄4議員連署三天破8千？在地人吐心聲...(圖/中天新聞 畫面)

連署站發言人受訪時也表示，「大家一來的話，都是一次寫4張的罷免連署書，罷免從周四(18日)起跑，統計到昨天20日為止，3天就已累積8千多份連署書，且是每個議員都累積2千多份，罷免連署站有信心可以達標。本報也電訪連署站，並表示待已故的許崑源議長出殯後，罷免站將在一段時間後正式開張，目前雖在整修中，但也有開放收連署書。

對此，康裕成市議員的服務處19日回應罷免連署活動表示，「這是民意的展現，所以予以尊重」。

(中時電子報)