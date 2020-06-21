就算擁有家財萬貫，似乎也難保婚姻關係一切美滿，一名擁有6千多萬資產的小開，娶了美嬌妻，未料太太2年前迷上改車，甚至和改車社團內的醫師曖昧，這位人夫截取2人的「恩愛照」，向彰化地院提出精神損害賠償告訴，法官判決人夫勝訴。

根據判決書，這名人夫經營自己的公司，太太在他的公司上班，2人育有2子，現年37歲的黃姓人妻，嫁給他已有12年，2人原本婚姻生活美滿，豈料2018開始，黃女迷上改車，開著先生送她的BMW加入多個改裝車社團，不管是外出參與車隊活動，散心旅遊，這位人夫皆未加以干涉或制止，且黃女一開始參加該社團時，人夫也參與社團活動，並帶子女一起，全社團均知黃女是有夫之婦。

不過社團內去有一名沈姓醫師仍執意邀約黃女出門約會、過夜，即便人夫向對方攤開來談，要求醫師別再與妻子往來，但是對方卻毫不避諱，而社團內甚至流傳各種流言蜚語，這對身為公司負責人的人夫，應對內、外都受到相當大的影響，因此提起訴訟。

沈男審訊時指出，他與黃女僅單純出遊沒有私會，社團裡張貼的合照中，2人「右手環抱」照只是眾人出遊、一時玩笑才會故作親暱，且先前完全不知道黃女是有配偶的人，是與這名人夫談判後才得知黃女的婚姻狀況，強調沒有要侵害人夫的配偶權益，並表示若真的侵害，賠償撫慰金額過高要求酌減。

法官經查驗由人夫提供的行車記錄器證據，發現黃女曾表示，「我是怕被抓到……（笑聲）我不想要有人抓到我的車還在台中」，沈男回稱「那你就說你昨天睡這裡就好啊」，並出現類似人類親吻時所發出之聲音，以及聽到有「嗯」的聲音，認為醫師與人妻確實有逾越一般男女交往關係，再加上親密合照等證據，2人有如熱戀情侶。

另外，事發當時黃女和丈夫還會攜子出席車聚，醫師卻稱不曉得對方婚姻狀況，無法獲得法官認同，因此沈男須賠30萬元，至於恢復名譽一事，法官以未有具體事證，另判沈男免刊登道歉啟事，全案可上訴。

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(中時電子報)