以夯綜藝《大學生了沒》班底身分出道的女星陳艾琳，自與Alex結婚生女後便鮮少出現在電視節目中，重心放在照顧孩子以及經營花藝店，偶爾出席品牌活動，但仍能經常看到她在社群跟粉絲分享產品試用心得，每次拍照、寫文都相當用心且真誠，看得出很重視這一塊，然這樣的她竟跟廠商有了誤會，今陳艾琳怒揭真相，公然開撕前經紀人，直呼名聲在短時間內慘被敗壞。

陳艾琳IG限時動態。(翻攝自陳艾琳IG)

陳艾琳今(6/21)突在IG限時動態寫下長文，開頭直接破題「身為一個經紀人拿走藝人KOL的公關品據為己有，甚至當作自己的東西轉送他人」，怒揭前經紀人惡劣行徑，陳艾琳認為自己物資不缺乏，彼此善待的話她很樂意分享，但最在意的是前經紀人的行為辜負了廠商的心意，畢竟廠商寄東西給經紀人，是希望東西能送到藝人手裡，換一個開箱曝光，而她也總是很誠實地評論，真的好用也都會寫祝福卡片給廠商，但這一切都斷絕在前經紀人手上。

陳艾琳氣憤公開實情，「寄到你公司從此無消無息，你知道我是連品牌公關寫的卡片都捨不得丟的人嗎？」，而品牌公關還肯在她離開公司一年後寫信給她，才讓她知道經紀人背地裡做的事情，以及她被誤會不甩人、耍大牌，讓陳艾琳無奈道：「是我幸運？還是用這一年的努力換來的？」。

陳艾琳表示，偷A公關品、拿公關品當自己的東西送人，這都還算輕微的其一，「族繁不及備載的種種我都不想計較，我只想告訴你，你不能代表我，也請你不要再繼續代表我」。

(中時電子報)