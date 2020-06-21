台灣只給醫院3萬6點數，讓主持人陳斐娟都驚呼。(圖／翻攝自YouTube)

美女眼科醫師黃宥嘉有過一段不幸福的豪門婚姻，當時她歷經千辛萬苦，透過試管方式替夫家傳宗接代，卻換來各種羞辱，最後她不忍了提出離婚，近日她在節目探討台灣健保制度時，也替到自己孩子剛出生時就患有食道閉鎖，但國外開刀費用高達台幣3千萬，未料在台灣的費用相差懸殊，讓主持人陳斐娟都震驚不已。

黃宥嘉在《這！不是新聞》透露，她的兒子一出生就患有食道閉鎖，若不開刀根本不可能從嘴巴吃東西，因為要動的是重大手術，讓她很擔心，所以到處詢問，還去美國知名的食道閉鎖中心諮詢，對方開價3000萬台幣，還不包含住加護病房的費用，後來問到日本東大附屬醫院，「他跟我說這個手術開價就是100萬台幣，且不保證會好。」

最後她還是選擇回林口長庚開刀，「健保給付小兒外科醫院，不是醫生喔，多少點數呢？3萬6，」，讓主持人陳斐娟都驚呼，「在國外收3000萬，在台灣只給醫院3萬6！」黃宥嘉還強調，因為點數是浮動的，1個點數其實根本不到台幣1塊錢。

(中時電子報)