前台東縣長黃健庭昨說，若得不到國民黨的祝福將退出監察院副院長提名，國民黨隨即表示，這是黃健庭個人決定，而非政黨合作結果，沒有祝福與否的問題。國民黨前副祕書長蔡正元今天表示，祝福黃健庭就是國民黨祝福自己，雙方應一別兩寬，互道祝福。

但此項人事案昨突然出現轉折，黃健庭婉謝蔡英文總統的提名，並砲轟力主提名他的人沒站出來維護清白，反而放任同志羞辱，拿他當擋箭牌轉移焦點。原先國民黨已對黃健庭祭出停權處分，預計下周取消，並呼籲一同為改革國民黨努力。

前國民黨立委蔡正元也在臉書表示，等到我們迷失了，我們才會開始了解自己。黃健庭婉謝出任監察院副院長，去時互道祝福，揮揮衣袖，記憶留心田；回時歡喜相迎，不沾雲彩，恩義栽福田。

由於黃健庭是虔誠的基督教徒，蔡正元也特別引用一段聖經，關於迷路的兒子回家了，路加福音15章22節記載：把那上好的袍子快拿出來給他穿；把戒指戴在他指頭上；把鞋穿在他腳上。

(中時電子報)