平鎮棒球場附設籃球場缺失議員促改善。(呂筱蟬攝)

桃園市平鎮區棒球場附設籃球場工程即將完工驗收，卻有民眾發現，籃球場距離鐵道太近且沒有防護措施，擔心籃球彈出至鐵道非常危險，且籃球場旁小公園夜間照明昏暗，市議員黃敬平要求相關單位注意民眾需求及安全，啟用前務必改善缺失。

黃敬平說，民眾陳情公園內景觀燈因夜間昏暗，開燈時間也不準時，原因出自景觀燈為手動開啟，將請平鎮區公所改為自動化控制。另外，新完成的籃球場距離鐵道太近，如果球類彈落至軌道，除會造成往來列車危險恐釀行車事故外，也可能發生球友為了撿球發生意外，因此有必要新增適當的阻絕措施，且要列為優先處理。

體育局說，平鎮棒球場完工進入驗收階段，預計6月底或7月初可開始使用，屆時不辦啟用典禮，驗收完民眾即可使用。公園內景觀燈則原址改善，目前景觀燈如果要使用，還需仰賴人力手動至總開關啟動，未來會改為自動化開關。

平鎮區公所表示，籃球場旁邊的圍籬因涉及安全問題，會優先設計發包，預計做3米高，以L型將球場周界圍住，以防球類或其他人或物跨出場外影響軌道運行。

(中時 )