活動透過家長與小孩互動體驗，增進親子間的情感交流及分享教養經驗。（台中市家庭教育中心提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心為增進現代父母親子教養知能和溝通技巧，特別規劃「親職教育／親子閱讀體驗營」一系列活動，繼「515：今晚，回家做什麼？」家庭倫理劇現場演出後，又於21日下午在台中市東區東英公園辦理「《陪伴就是一種愛》／ 親子草地野餐」親職教育活動，藉此拉近父母與子女間的情感距離。

主辦單位指出，此次活動與台中市「陸爸爸說演故事劇場」陸育克老師攜手合作，吸引25個家庭報名參加，透過家長與小孩的互動體驗，增進親子間的情感交流及分享教養經驗，相信更能有效激發教養與溝通方式。

家庭教育中心陳主任表示，此一系列活動充滿愛、合一、信任、關懷、理解、包容和互助，串起溫馨的《2020家的故事》，成為社會正向力量的泉源，活動深具意義。

教育局強調，台中市家庭教育中心辦理這樣的戶外親子活動，讓親子家庭有機會在假日共渡美好時光，增進彼此之間的情感，並藉由精彩的家庭故事分享、說出親子們彼此的心聲，讓參與的親子感情更緊密。

(中時 )