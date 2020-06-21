娛樂8點半》「美聲天王」費玉清去年11月在最後一場個人演唱會上宣布封麥，終於能放鬆嚴格的自我管理，開始第二人生，只是沒想到在小哥引退200多天後，他的名曲〈一剪梅〉突然空降歐美各大排行榜，意外以退役歌手身分晉升國際明星。

費玉清的代表作之一〈一剪梅〉，突如其來成為歐美世界的愛歌，甚至登上國際音樂平台熱播排行榜前三名，連挪威、芬蘭、瑞典都在聽，還有人用小哥的原曲剪輯、編輯成混音版本，足見爆紅程度，事實上，中文歌要打進西洋語系國家是相當困難的，遑論小哥從歌壇引退超過半年，已非線上歌手，一切還是要歸功這離奇原因。

讓費玉清「躺著成為國際巨星」，得歸功於海外網友做的「梗圖」，小哥華麗轉音唱出「雪花飄飄，北風蕭蕭」，被理解翻譯成「The snow falls and the wind blows」，搭配優雅歌聲，完美詮釋淒美孤寂的絕望之感，於是被歐美網友做成梗圖，在生活失望時貼出這句歌詞有夠對味，原曲〈一剪梅〉也跟著爆紅起來，網友笑稱在這樣流行下去，小哥都要成為YouTube新一代流量大神了。

台灣大搜索／小哥費玉清宣布退休! 45年感情生活空白 不婚只為了她!?

其實費玉清有許多代表作，起初接觸時是被美好旋律與悅耳嗓音吸引，再細細品味歌曲意境時會驚覺眼眶泛淚，只因人生的思念與酸楚被悉數道出，而費玉清在近代最紅的一首歌〈千里之外〉，唱的卻是他自身的情事，事業、財富都悉數擁有的他，感情卻有著永遠的遺憾，早在被跟摯友江蕙湊對前，費玉清「早就愛過了」，那個最深愛的「她」，不但遠在另一個國境，且永遠不可得，只剩苦澀的思念。

費玉清年輕時，跟日本女星安井千惠有過論及婚嫁的深刻感情。(中時資料照片)

費玉清為了幫助家裡的經濟，17歲參加選秀節目，清亮的嗓音征服評審的心，很快就簽約出道，而當時正是秀場黃金年代，才入行沒幾年的小哥已經打出知名度，以「金嗓歌王」頭銜忙碌演出，1977年他在某知名飯店開唱，當時在台灣留學的日本女孩安井千惠慕名而來，愛上那個歌聲與模樣同樣明亮的男孩，她鼓起勇氣想辦法進到後台，就為了跟偶像費玉清合照，而這一相會，讓小哥也動情，兩人有緣無份的情緣就此展開。

安井千惠回日本完成夢想，入行成了女明星，隔年費玉清到日本演出，跟當年闖進後台也闖進他心裡的那個日本女孩重逢，兩顆思慕的心找到安身之處，費玉清與安井千惠交往，當時的他除了唱歌，剩下的心思及時間都放在女朋友身上，為了陪伴安井千惠，頻繁往返台日之間，人們也漸漸發現，斯文男神的身旁，多了一個日本俏麗女孩，小哥對這段情之篤定，不惜打破單純低調的作風，公開緊牽女友的手，告訴這個世界他「名草有主」。

費玉清公開認戀安井千惠，還曾帶著她參加金鐘獎，採訪時直接表明安井千惠是未婚妻，兩人感情穩定、論及婚嫁，1981年他為了摯愛舉辦了盛大的訂婚宴，家人及圈內外好友到都到場祝福，然婚事在即，命運的捉弄卻活生生上演，費玉清被安井的父親請到日本一敘，原來未婚妻出身當地之名商賈之家，他被要求入贅，並且搬到日本定居，顯然不重視未來女婿的演唱事業。

費玉清有演藝事業要衝刺、有家人要照顧，無法拋下父母遠走，深思後跟安井千惠表明不願定居日本，告訴她若是願廝守終生，請留下來，「妳要走，我只能送妳離開」，安井千惠最後被父親帶回了日本，婚事就此告吹，安井千惠事後結婚生子，費玉清則單身至今，兩人在這分開的38年，女方多次現身他的表演場合，費玉清笑著跟她的孩子們合影，然人事已非，她自始自終都是費玉清的歌迷，也是只能追憶的無緣之人。

費玉清揮別安井千惠後，至今仍單身，常被慫恿跟好友江蕙湊對。(中時資料照片)

多年後，費玉清跟周杰倫世紀合作，推出了華語圈神曲〈千里之外〉，作詞人方文山在小哥錄唱這首歌時，在一旁陪伴，事後透露費玉清「差點淚灑錄音室」，這首歌曲推出時，小哥大方分享這段往日情，「我送你離開，千里之外，你無聲黑白，沉默年代，或許不該，太遙遠的相愛」，歌詞如此苦澀，然費玉清已能平靜笑談這段故事，將苦甜思緒化為回憶，收藏心底。

(中時電子報)