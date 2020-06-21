外埔紅酒馬拉松將於11月擴大舉辦，主辦單位今天先辦活動暖身。（台中市農業創生協會提供／陳淑娥台中傳真）

台中外埔「永豐紅酒馬拉松變裝嘉年華」今年將於11月擴大辦理，結合全台葡萄酒酒庄舉辦「2020全國紅酒盃半程馬拉松」，以「創意造型嘉年華」為主題， 21日於外埔區石頭公園起跑為活動率先暖身，現場熱鬧滾滾。

外埔與后里當地酒莊業者為推廣農特產品，特仿效法國波爾多區，將路跑結合紅酒，舉行「永豐紅酒馬拉松變裝嘉年華」，利用運動行銷將社區紅酒瘋迷全台，由2013年起開辦，至今已完成6屆活動，場場爆滿、熱鬧可期，帶動社區紅酒產業。

全國紅酒盃馬拉松嘉年華以往是由外埔地區葡萄酒莊，生產國內知名的葡萄系類高級酒，結合永豐社區、外埔公所舉辦，今年擴大至全國各葡萄酒莊聯合舉辦，預計參與選手破萬人，21公里沿途設有10站紅酒點心站，而大會會宣導，品酒比賽後，選手最好請家人或朋友載送返家。

主辦單位台中市農業創生協會表示，將於11月29日(週日)舉行紅酒馬拉松賽事，所經路線風景優美，讓選手能一邊享受跑步樂趣，一邊品嘗台灣優秀酒莊所精釀的美酒，結合創意造型嘉年華主題，歡迎全國各地跑者屆時共襄盛舉，一起感受迷人的路跑魅力！

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