中國和印度日前在兩國邊境的實際控制線附近爆發流血衝突，印度空軍20日證實，全副武裝的戰機19日開始升空巡邏，監視中方行動。印軍亦更改交戰規則，允許實控線的指揮官不再受到武器規定限制，有權充分運用一切資源應對特殊情況。

印度空軍指揮官巴達烏里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）表示，印軍戰機進行空中戰鬥巡邏，監視中國的一舉一動。據報戰機已全副武裝，可隨時緊急起飛應對進入印度在青藏高原附近領空的中國戰機。他續指，面對極具挑戰的形勢，英勇行動意味印方不惜一切代價捍衞主權的決心，印軍做好充分準備及部署應對任何突發事件。

2名印度軍官則透露，中印在連串衝突後，印方有必要重新審視交戰規則，並稱對方派大批人過來，用鐵棍、狼牙棒襲擊印度士兵，印軍無畏反擊。與此同時，有衞星圖片顯示中國調派推土機到加勒萬河，位置距離中印士兵衝突的位置不到1.6公里。

中方至今未交代解放軍的傷亡數字。印度交通部長辛格（V.K. Singh）受訪時稱，若印軍有20名士兵死亡，那中方的死亡人數至少是印方的2倍。他又指，印軍在衝突後釋放了進入印度領土的中國士兵。

(中時 )