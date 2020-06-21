日環食在今日下午4點多降臨台灣，錯過了這次就要再等195年！但在嘉義有一名網友卻表示，不用等那麼久，在自家屋頂上就可以看到，照片一出，吸引了大批網友討論，有人就直呼，「我…被說服了」。

這名網友在臉書社團《嘉義市大小事》PO出一張照片，「不用等195年，屋頂水塔每天都能看，哈哈哈」，只見照片是在建築頂樓上拍攝，照片裡有一座圓形的水塔，每當日落時，太陽正好會運行到水塔後方的位置，這一幕就如同被月球遮住的日環食。因此原PO才會開玩笑地表示，這個每天都可以看到。

貼文曝光，短短不到一天的時間，吸引將近7000人按讚，也有200多則的留言討論，不少網友看到後都搞笑回應，「真實在，你可以開始收門票了」、「你贏了」、「不用200年了」、「我 ⋯被說服了」。

網友分享水塔遮住太陽，找個角度看就像日環食。（摘自臉書社團《嘉義市大小事》）

這次的日環食僅能在部分地區見到，環食帶橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣等10個縣市。

(中時電子報)