監察委員提名引發爭議，藍營的黃健庭與陳伸賢相繼婉拒提名。國民黨主席江啟臣今天批評執政黨是「虛情假意的朝野合作」，缺乏尊重的提名程序，不但折損了被提名人的名聲，更是污衊監察院的地位，也將政黨合作的可能推得更遠。

江啟臣質疑，蔡英文提名過程前後反覆，完全無法理解提名標準何在？凸顯出民進黨對於監察院的不尊重，更突顯出對於被提名人的消費心態。

江啟臣認為，這一切都是為了掩護提名陳菊當監察院長，陳菊要被提名的事情一出來，民調顯示將近四成民眾不支持，這就是為什麼民進黨遲遲不公佈完整的提名名單，用各種方式操作輿論風向。

江啟臣也批評蔡英文總統在前台東縣長黃健庭爭議爆發之後，不進行黨內溝通協調，直接以停止召開提名記者會的方式粗暴處理，對於所有被提名人的輕視，放任黨內同志攻擊，將自己應該背書保證的被提名人，當成政治炸彈，荒腔走板，態度輕率。

江啟臣指出，監察院本來就是超脫黨派的獨立機關，民進黨自提政黨色彩濃厚、執政時期弊案不斷的人選，就已經是自毀監察院格局，且在沒有經過政黨溝通的方式，在朝野對立氛圍強烈的現實下，直接提名在野黨的人選，卻宣稱是政黨合作，毫無脈絡可循。

江啟臣說，蔡英文缺乏高度的提名方式，污辱監委提名人，污衊監察院的地位，民進黨還不如直接提出廢除監察院，還更顯得表裡一致。

(中時 )