「黑人的命也是命」抗爭延燒全球，諸多代表種族主義的象徵，在示威活動中被一一下架！在英國布里斯托，示威者拆除17世紀奴隸貿易商科斯頓（Edward Colston）的雕像，最後更把它丟進河裡。

近日有學者撰文指出，如果有人認為奴隸制度只是非洲的一種經歷，那麼就錯了。比起非裔奴隸，愛爾蘭裔奴隸比非裔更為悲慘。16世紀非裔奴隸一位50英鎊，愛爾蘭裔奴隸當時不到5英鎊。

1625年《詹姆斯一世國王宣言》要求將愛爾蘭政治犯送往海外，並賣給西印度群島的英國定居者。1641年到1652年，超過50萬愛爾蘭人被英國人殺害，另有30萬被賣為奴隸。 愛爾蘭的人口在十年內從大約150萬下降至60萬。

許多人都避免稱呼愛爾蘭奴隸，他們會提出「契約僕人」之類的名詞來描述愛爾蘭人的遭遇。但是，17世紀和18世紀，愛爾蘭的奴隸不過是人類的牲畜而已。

非洲奴隸在1600年後期非常昂貴（50英鎊），愛爾蘭的奴隸便宜了（不超過5英鎊）。 如果種植者鞭打，烙印或毆打愛爾蘭奴隸致死，那絕不是犯罪。

在一個多世紀的時間裡，英格蘭繼續運送成千上萬的愛爾蘭奴隸。 記錄表明，在1798年愛爾蘭叛亂之後，成千上萬的愛爾蘭奴隸被賣給了美國和澳大利亞。 非洲和愛爾蘭的俘虜都遭到了可怕的虐待。

直到1839年，英國終於決定，不再參加撒但通往地獄的高速公路，停止運輸奴隸。

(中時電子報)