端午節將至，粽子等應景食品大量應市，為免業者利用節慶調漲粽子價格，影響消費者的權益，台南市政府消保官特別前往東區、中西區、永康區、新市區、麻豆區、新營區等販售粽子的店家進行訪查後，發現今年的粽子價格都沒有調漲、供貨平穩，售價標示也很清楚，並無因節慶哄抬價格情形。

部分業者表示，雖然今年成本略有調漲，但因新冠肺炎疫情關係，買氣下降，因此多採行薄利多銷的方式，不敢漲價反映成本，以免影響買氣。

市府法制處說，行政院消保處已針對5大賣場與4大超商相同品項粽子價格進行訪查，發現今年價格與去年相較，79％價格持平或下跌；21％上漲，漲幅在1成以下占19％，超過1成僅2％。至於在台南市訪查的傳統粽子店家，幾乎都沒有漲價，民眾仍能以往常的價格，享受粽香美味。

至於常用棕料、包材等，市府衛生局也已提前為消費者把關，前往傳統市場、超市、賣場等進行抽驗，針對肉品、蝦米、香菇、調味料等72件產品，檢驗是否含有防腐劑、甜味劑、衛生指標菌、農藥殘留量等多種項目，僅1件蝦米檢出漂白劑殘留量超標，已要求該產品下架，其餘皆合格。

法制處呼籲，民眾如認為業者販售粽子有不合理漲價情形，或有價格標示不清、未標示的情形，可以撥打「1950」消費者服務專線反映，維護消費者的權益。

(中時 )