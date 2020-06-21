打造老人家的健身房，生達製藥設立的「達康樂活中心」肌力訓練站柳營站21日啟用，請來大廚介紹雞肉料理增肌減脂。（莊曜聰攝）

打造老人家的健身房，上市公司生達製藥成立的「達康樂活中心」肌力訓練站柳營據點21日正式啟用，台南市市長夫人劉育菁前往體驗，並協助長者使用健身器材，強化肌力讓身體更健康，生達製藥原預計在南市規畫10個據點，但受到疫情影響，目前在南市溪北地區共有柳營、學甲、麻豆3個據點。

生達製藥總經理范滋庭指出，生達製藥取得經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫，今年初開始籌備成立肌力訓練中心，透過AI體適能肌力訓練系統，了解個人肌力狀態及肌肉質量，再提出個人專屬運動建議，由AI設備協助紀錄個人運動強度及改善狀況。

范滋庭說，長輩因為身體老化、缺乏運動、營養不均等問題，而導致肌少症、衰弱症，自我照護能力不足，透過肌力訓練站提供專業的運動環境，指導老人家安全、正確的運動觀念；而生活型態改變，肌少症也不再是銀髮族專屬問題，並有逐漸年輕化趨勢，肌力訓練站有「生理資訊紀錄系統」，可針對個人量身打造運動計畫，全家都能一起運動健身。

「達康樂活中心」也與大專院校相關科系產學合作，每站都有專業的營養師、保健人員駐點服務，以合理的價格提供適合個人的飲食及運動建議，昨日柳營站正式啟用，也請來中華醫事科技大學餐旅系黃裕文教授表演健康料理秀，以低脂雞肉即食包，融入在地蔬果，做出營養美味的料理。

(中時 )