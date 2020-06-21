腳印餐桌品嚐創意米料理。（可樂旅遊提供）

客城鐵橋與稻穗互相輝映。（可樂旅遊提供）

春日派出所門前有北迴歸線。（可樂旅遊提供）

春日派出所旁的齊導樹及行動郵車站牌。（可樂旅遊提供）

織羅部落族人教遊客DIY愛玉。（可樂旅遊提供）

彩繪米。（可樂旅遊提供）

部落風味餐。（可樂旅遊提供）

深度旅遊萌芽中，花蓮玉里除瓦拉米步道外，織羅部落文化也是重頭戲。花蓮縣玉里鎮公所與旅遊業者合力推廣部落文化，以《看見台灣》中令人深刻的稻田大腳印為主題，於6月及10月水稻收割期時，割出保育類動物黑熊腳印及台灣圖騰，在稻田中央擺上餐桌，讓旅客一邊品嘗玉里米創意料理，一邊沉靜在黃金稻浪中。

搭火車前往花東地區，沿途會經過一整片綠油油、黃澄澄的稻田，稻田兩側可見群山峻嶺，一側是中央山脈，另一側是海岸山脈，兩座山脈中間就是花東縱谷。位於花東縱谷193縣道的玉里鎮春日里織羅部落，原名Ceroh，阿美語為源源不斷之意。

部落內的春日派出所，剛好是北迴歸線經過的地方，門口前一條碎石線代表北迴歸線，切割亞熱帶及熱帶。派出所前方有一處行動郵車的站牌。可樂旅遊副理王清宇說，以往行動郵車是為了服務人口稀少的偏鄉地區，目前其他縣市的行動郵車已停駛，但沿著193縣道有許多部落，為了照顧偏鄉老人而保留至今，目前是全台唯一的行動郵車。

至於派出所旁還有一棵芒果樹，當地人稱之為「齊導樹」。已故導演齊柏林拍攝的紀錄片《看見台灣》，其中空拍稻田9個大腳印的場景就在玉里。織羅部落頭目陳青廉說，當時拍攝看見台灣時，一度下起大雨，齊導經常在芒果樹下休息，祈求天氣放晴，為紀念齊導想將大樹命名「齊導樹」，不過尚未獲得家屬及基金會同意。

為了讓玉里更有生氣，在外地打拼的族人返鄉組成織羅米86團隊，教旅客親手製作愛玉外，同時推出部落風味餐，代表織羅部落的稻米、葛鬱金、金多兒筍全部變成菜餚，同時將旅客DIY的愛玉端上餐桌，另運用紅米、紫糯米、小米、白米、糙米教旅客製作彩繪米，成品包裝後可帶回家紀念或享用。

另外，電影《黑熊來了》打響玉里名聲，玉里鎮公所選在稻穗收割時節，延續腳印概念，在客城鐵橋旁的稻田割出2只黑熊腳印及台灣圖騰，並在腳印內擺上餐桌，由86團隊將玉里米創意料理擺上桌，旅客在田中央品嘗料理，期間不時有火車行經紅色的客城鐵橋，紅色鐵橋與金黃色稻田互相輝映。可樂旅遊說，稻田腳印餐桌是季節限定，因花蓮的稻為1年2收，時間落在每年6月與10月。

(中時 )