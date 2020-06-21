台中市烏日區農會舉辦「2020榮情端午‧粽葉飄香」活動，現場熱鬧滾滾。(中市府提供／林欣儀台中傳真)

大里區瑞城百姓公慈善功德會舉辦包粽送弱勢活動。(李麗華提供／林欣儀台中傳真)

迎接即將到來的端午節，台中市烏日區農會21日舉辦「2020榮情端午‧粽葉飄香」活動，現場只見許多婆婆媽媽們忙著包粽子，還有陸上龍舟活動，大人、小孩玩得不亦樂乎；大里區瑞城百姓公慈善功德會則舉辦包粽送愛心，幫助弱勢團體與獨居老人。

烏日農會上午在旭光國小舉辦端午節活動，現場行銷烏農米、番茄、小黃瓜、洋香瓜等台中農特產，活動中並有包粽子、香包DIY、闖關活動，現場氣氛熱鬧。

到場參加活動的市府農業局長蔡精強表示，烏日區一期稻作生產面積約958公頃、稻穀總產量達7042公噸，農會近年來經營「烏農有禮」品牌，發展在地農業特色、推廣農村產業文化及開發加工品等頗有成效，市府將持續輔導農民發展農業生產技術、提供農業資材相關補助，拓展行銷通路。

此外，大里區瑞城百姓公慈善功德會21日也舉辦端午活動，由志工媽媽們接力準備粽料，邀塗城國小和瑞城國小學童親手包粽子，總共包了近8000個肉粽，將分送給弱勢團體跟＼與獨居老人，市議員李麗華說，將民俗活動結合公益傳承給下一代，增添端午佳節倍思親的意義。

(中時 )