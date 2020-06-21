新冠疫情幾乎衝擊各行各業，加上氣候變遷的陰影籠罩，企業營收不見起色，但全球空調龍頭大金工業卻異軍突起，是少見地受惠於這兩個威脅的企業之一。

根據外媒報導，大金的市值逼近470億美元，8年來股價一路飆升，目前的股價是8年前的7倍多，躍升為東京股市第19大上市公司。此外，今年股價上漲了15%，打敗大盤。

新冠疫情衝擊下，許多消費者對於細菌非常敏感，意外發現大金空調竟然能將外面的空氣透過過濾或外氣處理箱，將汙染物、PM2.5甚至病毒、細菌都濾掉後，再把新鮮空氣引入室內。大金表示，Urusara X機型是全球唯一有此能力的冷氣。

不過大金發言人也提醒消費者，該機型無法將室內空氣送到室外，因此建議開上空調時，能每隔一段時間打開窗戶通風。

分析師Taku Ouchi表示，在後疫情時代，大金在全球的競爭力只會更強。不過該公司今年的財測（營業額2.33兆日圓，營業利潤1500億日圓）低於2018年所設的目標。

(中時 )