國民黨籍前台東縣長黃健庭，婉謝總統提名監察副院長一職，前新北市副市長陳伸賢也表態退出監委提名。新北市長侯友宜今（21）日表示，這是一個令人覺得惋惜、遺憾的事，監察院是一個獨立行使公平正義的機關，任何人選是都可以被理性討論的，凡是要替人民、國家、社會來做事，永遠是超過黨派的。

他說，不需要以黨派的對立跟衝突，來論斷一件事情，更重要是，提名人選到底適不適合這個位子，而被提名人是確實可以公開接受批評、接受指教的。不論是黃健庭或陳伸賢，都是在為社會、國家做事，得到一定風評的公眾人物，他們退出監察院這一次的提名，其實我個人覺得非常惋惜。

至於國民黨內部，對於黃健庭事件，是否會不會太過嚴厲。侯友宜則表示，人民、國家、社會的重要，都遠超過於黨派。看一件事情，要看這件事的本質，只要是為人民、國家、社會是好的，就要好好的支持，那是永遠超過任何黨派的。黨內對黃健庭的看法，及處理事情的方式，都表示尊重。

外界一度解讀總統提名黃健庭，有分化藍營的嫌疑。侯友宜也認為，任何事情都以正向方式看待，只要這個是好的人選，而且願意站出來為人民、國家、社會做事，那是超越黨派的。

尤其，人選還可以被理性的來探討，包括他的過去，以及未來面對的挑戰。但是如果把黨派一己之私，作為對立跟衝突，而造成當事人沒有辦法，被充分討論，這就是比較可惜的地方了。

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(中時電子報)