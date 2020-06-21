隨著近期中美關係緊張，大陸戰機頻繁闖入台灣防空識別區，自6月16日開始，連續4天擾台，即使在疫情期間也並未放鬆，已對我國造成嚴重威脅。20日暫停一天後，沒想到在21日中午再度闖進台灣西南空域，我國空軍緊急廣播驅離。

空軍司令部21日表示，中午偵獲大陸軍機「殲10」型戰機短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我偵巡戰機全程掌握，並驅離應處。空軍司令部強調，我國運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

根據國防部公開紀錄顯示，這已是大陸軍機今年第14度侵擾我國外圍空域，分別為1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）。

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(中時電子報)