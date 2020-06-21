北韓勞動黨統一戰線部21日宣布，南北韓關係早已破裂，北韓無意更改散發反韓傳單的計畫。南韓政府消息則透露，朝方近日持續派遣軍人前往韓朝邊境的哨所工作。

朝方重申，對韓散發傳單是根據全體人民的意願策劃，不會受到任何協議及原則約束。北韓政府認為，韓方批評散發傳單違反韓朝協議前，應該反省到底是哪一方造成今日的情況。朝方直指韓朝協議已淪為一紙空文，韓方應換位思考，只有在受過朝方早也經歷過的待遇後，才能理解朝方感到的厭惡。

北韓政府20日透過官媒表示，會製作大量反韓傳單，並對南韓散發。朝方又公開一批照片，顯示朝方人員在一批印有南韓總統文在寅肖像的傳單上，撒上菸頭和頭髮。南韓統一部回應指，朝方的決定公然違反韓朝協議，對此表示遺憾。

來自南韓政府的消息指，北韓持續派遣少量軍人到韓朝邊境的哨所清除雜草及維修道路。據指，朝方每次僅派出最多5人的士兵團隊，帶著鏟子及鐮刀等工具到哨所。先前朝方曾威脅，要在非軍事區重設哨站。

韓方認為，朝方目前的舉動尚無異常，無法證明朝方已將其軍事威脅付諸實行，未來將會持續監督觀察。消息人士認為，當朝方派出的軍人數目達到「排級」（platoon level）的規模，才算是反常舉動，屆時就需要特別留意。

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(中時 )