連鎖超市全聯購物中心常推出熱門好物，不過賣檳榔倒是頭一次聽到！近日有女網友逛全聯時，突然被一名大叔問：「妹啊！妳幫我看一下青仔多少錢？」，結果女網友往架上看瞬間笑了，原來大叔誤把甘藍菜看成檳榔，照片曝光後，網友一看笑噴，表示「難怪會認錯」。

網友逛全聯時被一名大叔問：「幫我看一下青仔多少錢？」(圖/截自臉書我愛全聯-好物老實説)

原PO在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO照發文指出，在全聯遇到一個大叔跟她說：「幫我看青仔多少錢」，她當下心中納悶，直到看到架上商品才恍然大悟，瞬間尷尬癌爆發，她說很想用弱弱的用台語回大叔「這是甘藍」，還在文末標記「球芽甘藍很有事嗎？」。

照片曝光後，原來全聯架上賣的是「球芽甘藍」，由於外觀包裝與檳榔頗為相似，讓大叔誤認。網友一看笑翻，紛紛按讚留言「乍看真的很像菁仔」、「害我放大看！怎麼那麼像」、「青仔還打8折耶」、「想說全聯什麼時候開始賣青仔」、「遠看真的有像」、「哈哈哈，青仔滿100送2粒」。

(中時電子報)