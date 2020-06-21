美國總統川普20日在奧克拉荷馬州的土沙，舉辦疫情後的第一場「讓美國再次偉大」造勢會。但大會結束後沒多久，時間晚上10點15分，奧州就發生芮氏規模4.5，深度僅8公里的淺層地震，幸好目前沒有傳出人員受傷，也無財物損失。

USGS preliminary report has upgraded the earthquake to a 4.5 magnitude 5.6 miles northwest of Perry, OK. #okquake #okwx — NWS Tulsa (@NWStulsa) June 21, 2020

美國地質調查局（USGS）最初通報，地震規模為4.2，之後修正為4.5。震央位於佩里（Perry）西北約10公里。佩里距離土沙約115公里，但當地媒體報導，當地牛翻身時，連土沙都感受得到搖晃。

近10年來，類似地震在奧克拉荷馬州愈來愈頻繁，也引發不少辯論，有人認為地震增加源於壓裂（fracking）技術廣泛使用所致。

水力壓裂法是目前開採天然氣的主要形式，使用摻入化學物質的水（壓裂液）灌入頁岩層，進行液壓碎裂以釋放天然氣。但這項技術也被認為可能污染水源，戕害環境，甚至導致自來水自燃，引發小幅地震等。不過另一派說法是，不可能只因為壓裂，就釀成地震。

(中時 )