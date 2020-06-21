新冠肺炎疫情持續在各地延燒，全球累計確診人數飆破878萬例，造成至少46.4萬人喪命，雖然我國疫情已逐漸趨緩，不過在許多歐美國家的確診病例仍不斷向上攀升。日前玻利維亞一間電視台，將新肺患者臨死前30分鐘的痛苦過程，播放給全國民眾觀看，掀起外界一陣嚴厲撻伐。

根據《TPI》報導，玻利維亞目前約有2.1萬多人確診，境內死亡人數即將超過700人，當地「PAT」電視台在晚間的《NoLies》節目中，以新冠肺炎病患的治療過程製作了專題報導，並且直播了一名患者在死前半小時的情況，從醫生實施急救到最後宣告死亡，畫面中還可見家屬情緒相當低落。

影片播出後立刻引起觀眾不滿，認為媒體在旁冷眼直播，根本不尊重死者及其家屬，絲毫沒有道德良知。玻利維亞國家監察員克魯茲（Nadia Cruz）表示，「反覆、病態地播出急救過程，就連最終宣佈死亡的景況也都全部公開，令人感到憤怒。」事後，電視台收到大批民眾投書抗議，要求撤掉該節目。

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(中時電子報)