北韓領導人金正恩神隱14天，期間勞動黨第一副部長金與正多次公開批評南韓，更下令爆破兩韓共同聯絡辦事處，她在領導階層中的地位引發熱議，美國《紐約郵報》透露，這位北韓的小公主，如今正朝著「終結者」之路邁進，金與正近來的轉變也讓外界懷疑她可能是平壤新任掌權者。

金與正過去被定位為哥哥的小秘書，在金正恩抽菸時捧著菸灰缸、在他簽署協議時遞筆，卻在一夜之間成為平壤一股不可忽視的力量。她上周大力抨擊南韓總統文在寅，更譴責脫北者及美國長期以來空飄反北韓傳單，怒罵他們是人渣、雜種。北韓官媒20日更預告，將以堆積如山的傳單報復南韓。

金與正曾是金正恩的貼身小秘書。（圖／Reuters）

根據脫北者經營的廣播電台「自由北韓放送」（Free North KoreaRadio）的美國創始人之一、華府國防論壇（Washington DC Defense Forum）主席肖爾特（SuzanneScholte）認為，金與正冷酷、無情又傲慢，下令爆破兩韓共同聯絡辦事處的做法，是她鞏固權力的一環，這似乎表明，萬一金正恩發生不測，會有一個繼承人，金氏家族的血脈依然持續掌握北韓政權。

金與正現年32歲，和金正恩一樣在瑞士高檔學校接受教育，有報導指她和擔任高官的丈夫崔成住在平壤的豪宅區，育有一名5歲女兒。金與正2018年代表北韓出席南韓主辦的平昌冬奧，同年在北韓與南韓、美國及大陸領導人的元首峰會上，緊跟在金正恩身旁，據傳在2019年2月川金二會破局後，金與正一度失寵，但已經重新掌握權力。

據美國陸軍退役上校、保衛民主基金會智庫（FDD）高級研究員麥克斯威爾（David Maxwell）向《華盛頓郵報》表示，北韓不存在「第二號人物」，但金與正表現得像是北韓「第二把交椅」，他認為，金與正不太可能獨自完成這些事，金正恩一定有賦予她權力，也為他的未來提供選擇。

部分人士認為，北韓永遠不會接受女性領導人，軍方、安全部門領導人及金氏家族也不願走出父權體制，但也有人認為，這種說法有誤。根據美國派可策略顧問公司（Park Strategies）副總裁、東亞問題專家金恩（SeanKing）表示，「我不認為她的性別是個問題」，儘管北韓父權體制堅若磐石，但金恩認為，「白頭血統」只是金氏政權編造出的謊言，血統純正還是比性別重要。

金與正2018年2月訪問南韓和文在寅一同欣賞表演。（圖／AP）

金正恩被外界質疑，因為沒能解除聯合國經濟制裁，面臨元老級官員的龐大壓力，但麥克斯威爾則認為，這很可能是欺敵戰術的一部份茄時一切仍由金正恩在後方指使，資深的北韓觀察家也不敢斷言，金與正突然冒出頭是否代表金正恩狀況危急、必須培養妹妹作為接班人，或是單純想讓外界繼續猜測。

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(中時電子報)