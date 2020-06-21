縣長徐榛蔚和小朋友在「食甚」期間，共同擊鼓，驅趕天狗，趨吉避凶。（羅亦晽攝）。

花蓮約4點14分49秒正式進入「食既」日環食，並隨即在4點15分19秒轉為「食甚」，也是日食最大的時候。 （民眾胡俊彥提供／羅亦晽花蓮傳真）

天文奇景「上帝掉落的金戒」日環食今日下午再現台灣！花蓮縣政府與花蓮縣富里鄉農會在六十石山聖天宮後綠美化園區，舉行「二○二○花蓮金環食．穀舞金環喜」天文之旅。上千民眾，在縣長徐榛蔚的帶領下，一同見證難得的天文奇景。

據中央氣象局天文站表示，這次日食「環食帶」將橫過10個縣市，東部僅花蓮縣及台東縣。不到下午1點，現場已聚集許多人潮，民眾人手一副觀測眼鏡，穿戴薄長衣、防曬帽等避暑，聚精會神觀察、等待日環食奇蹟性的一刻。

星空導覽員徐尉傑花了長達半小時，向民眾解釋日環食的現象起因。他說，日環食現象，主要是月球遮蔽太陽後發生日食，若月球離地球較遠，無法完全遮蔽太陽時，就會出現日環食。

相傳日食被稱為「天狗食日」，是不祥象徵，富里鄉農會在活動中，精心安排在食甚期間，太陽幾乎被月球遮擋，剩下一圈亮圈時，縣長與表演的小朋友們一同擊鼓，驅趕天狗，趨吉避凶。日環食發生的那刻，民眾紛紛戴上觀看日食專用的眼鏡，興致高漲，歡呼不斷。

徐榛蔚表示，民眾從193縣南下前往富里，一路上能見到金黃的阿勃勒、紫色的大花紫薇，紅艷艷的鳳凰木，身處稻浪之間，聞著剛採收的稻穀香氣，和鄉親一起見證日環食難得的奇景，這就是來到花蓮最舒心、暢新的享受。

花蓮「初虧」日食，約在下午2點51分30秒開始，4點14分49秒正式進入「食既」日環食，並隨即在4點15分19秒轉為「食甚」，也是日食最大的時候。

活動現場除震撼喧天鼓藝表演「趕天狗慶豐收」、專業日環食解說導覽、精彩馬戲團表演、在地小農創意市集、烘焙伴手禮發表會等，宣傳地方農特產；今天也吸引許多攝影愛好者齊聚拍攝日環食，加裝減光裝置拍攝日環食剛開始和快結束時的一連串「貝里珠」現象。

(中時 )