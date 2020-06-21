適逢嘉南大圳開圳100周年，台南社大台江分校民俗文化班師生21日帶領30位學員，半搭車半步行，沿著山海圳國家綠道走讀赤山龍湖巖、烏山頭水庫南北幹線、曾文水橋、茄拔天后宮、古直加弄圳源頭，還使用開放地圖比對台灣堡圖，了解台江滄海桑田的變化，呼籲行政院盡速規畫嘉南大圳國家綠道，串連雲嘉南平原村落，保存水圳文化。

台江民俗文化種子師資王俊雄表示，古稱直加弄的安定，大廟前的田仔埔，是小時候美麗的直加弄水圳記憶，有很多人在這裡採捕魚蝦，也是先民在此開墾，留給後代唯一還看得到歷史現場，古直加弄圳通到今天的安南區溪頂寮丶海尾，灌溉農田漁塭，透過古直加弄圳踏查，希望大家了解平埔族、安定里東堡的拓墾文化，現有保安宮內2塊石碑也見證曾文溪水患治理，一塊是清朝道光年間、一塊是日據大正四年，都記載著築堤故事。

學員王智瑢表示，今天特別帶著5歲女兒、妹妹和媽媽，全家人一起參加踏溯嘉南大圳開圳百周年，沿著台灣山海圳綠道走讀，除聽到赤山觀音與台江內海州仔尾的文化故事，也了解水利歷史文化和水路設計運作，從高到低的設計可以讓水運送到更遠的田，這是令人讚嘆的灌溉系統。

林楊玉笑阿嬷也有感而發説，從水利古圳走讀中，了解咱的在地故事，在地的大圳文化與歷史，這跟一般旅遊行程不一樣，因為水是我們生活必須，這次兒子陪伴走水路，透過相機拍照，將這些美麗水景保存，希望把路上看過的風景畫面，未來結合粉彩繪畫班課程，再一筆一筆畫出一幅一幅美麗的台江水畫作。

(中時 )